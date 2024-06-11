Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Sivas Demirağ OSB'nin alt yapısı bu yıl tamamlanacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sivas Demirağ OSB'de alt yapının bu yıl tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Kacır, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) oda yöneticileri, üretime ve istihdama katkı sunan iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ta bulunan bütün organize sanayi bölgelerinin cazibe merkezi ilan edilip, 6. Bölge teşviklerinin Sivas'ta bulunan bütün OSB'lere uygulanması gerektiğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mehmet Fatih Kacır'dan talep etti.

"Sivas'ın kızılelması"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısının bu yıl tamamlanacağını ifade ederek, "Sivas'ın iftihar kaynağı, Sivas'ın kızılelması olarak ifade edilen organize sanayi bölgesinin de ismini aldığı Nuri Demirağ, bizden 60 yıl önce İstanbul hava meydanında 'Gök Şenlikleri' adıyla teknofestler düzenlemiş. Mühendisler, teknisyenler ve pilotlar yetişsin diye İstanbul'da, Sivas'ta ve Divriği'de gök okulları açmış. Düzenlediği şenliklerde herkesi bir araya getirmiş" dedi.

Sivas Merkez 1. OSB'de geçen yıl 245 hektarlık ilave alanın tamamlanarak yatırımcılara sunulabilir hale geldiğini belirten Bakan Kacır, Demirağ OSB'de altyapının bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi. Sanayi ARGE projelerine 76 milyon lira aktarıldığının altını çizen Bakan Kacır, " Bu rakamın artırılması için Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte çalışacağız. Artırmalıyız ki Sivas sanayisi katma değerli üretim yapsın ve daha güçlü rekabet edebilsin. Sivas'ın Anadolu'nun orta yerinde yüksek teknoloji odaklı ve üretim odaklı kalkınma atılımını hayata geçirmesi için gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sivas'ın tüm OSB'lerinde, belirleyeceğimiz yatırımlara stratejik teşvik imkanı sunacağız"

Önümüzdeki döneme dair yeni adımlar atılacağının sinyalini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biliyorum ki Sivaslılar Demirağ OSB'nin elde ettiği imkanları, Sivas'ın diğer OSB'lerinin de elde etmesini arzu ediyorlar. Bunu sıklıkla ifade ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemde milli teknoloji hamlesine benzer bir yerel kalkınma hamlesi programı başlatıyoruz. Sivas'ta da dört başlığı birlikte belirleyeceğiz ve bu dört başlıktaki yatırımlara Sivas'ın tüm OSB'lerinde stratejik teşvik imkanını sunuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

İş insanlarıyla yapılan programın ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Başkanlığında Anadolu'nun üretim ve istihdam üssü olması hedefiyle Sivas'ta devam eden ve planlanan birçok çalışma masaya yatırıldı. - SİVAS