Sancaktepe'de binanın çatısı alev alev yandı

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Sancaktepe'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sularında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç. tarafından binanın çatısı ateşe verildi. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün katı sardı ve yan binaların çatısına sıçradı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangın dolayısıyla bütün mahalle sokağa döküldü.

Yangın söndürülürken binanın çatı katını ateşe veren Özgür Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs polis otosuna bindirilirken mahalle halkı tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı zor engelleyerek şahsı polis otosuna bindirip götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL