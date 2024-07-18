Sancaktepe'de Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Yakalandı

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Sancaktepe'de maskeli üç şahıs kiralık otomobil ile geldikleri kuyumcudan milyonlarca liralık altını gasp etmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri o gaspçıları yakaladı. 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaydan 1 gün sonra yakalanan şüphelilere yönelik operasyona dair yeni görüntülerde ortaya çıktı.

Olay, Sancaktepe'de Ankara Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saat 10.00 sıralarında yaşandı. Maskeli 3 şahıs kuyumcu dükkanı önüne kiralık otomobil ile geldi. Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti. O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı. Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı. Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti. Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi.

Gasp büro 300 kilometre boyunca görüntü izledi

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri yaklaşık 300 kilometre boyunca kamera görüntüsü izledi ve şüphelileri tek tek tespit etti. Gasp büro ekipleri ilk olarak olayda kullanılan lüks aracı Gebze'de bir ormanlık alanda buldu. Aracın sahte pasaportla kiralandığı tespit edildi.

Polis ormanlık alandaki adrese baskın yaptı

Aynı gün içinde kimliği tespit edilen şüphelilerden 5'i Gebze'de bir ATM önünde park halindeki araçta beklerken yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarına devam eden Gasp büronun deneyimli ekipleri diğer şüphelilerin de İzmit'te ormanlık bir alandaki evde saklandıklarını tespit etti. Ekipler sabah erken saatlerde o adrese baskın yaparak 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sakat ele başı gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalanma anlarına dair görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde Gasp büro ekiplerinin araç içindeki şahısları yere yatırıp gözaltına aldıkları anlar görülüyor. Aralarında olayın organizatörü olduğu öne sürülen ve 1 yıl önce de husumetlileri tarafından bacağından vurulduğu için sakat kalan Cihan S.I.'nın da olduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde soyguncuların ellerinde silahla içeri girip ateş ettikleri anlar görülüyor. - İSTANBUL