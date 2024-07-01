İstanbul'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim - Son Dakika
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İstanbul'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim

İstanbul\'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim

Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişiler, mezar taşlarını paramparça etti. Konuyla ilgili İBB Mezarlıklar Müdürlüğü ile irtibata geçen vatandaşlara ''Akşamları 18:00 saatlerinden sonra güvenlik burada olmuyor'' cevabı verildi.

01.07.2024 14:15
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İstanbul Sancaktepe'de dün gece yarısı mezarlara yapılan saldırı vatandaşları isyan ettirdi. Konuyla ilgili İBB Mezarlıklar Müdürlüğü ile iletişime geçen vatandaşlara "Gece burada güvenlik olmuyor" cevabı verildi.

Yenidoğan Mezarlığı'nda meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişiler gece yarısı mezar taşlarını kırdı. Durumu öğrenerek mezarlığa koşan vatandaşlar, gördükleri manzara üzerine yetkililerle iletişime geçti. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililerine "Güvenlikler ne iş yapıyor?" sorusunu yönelten vatandaşlara "Akşamları 18:00 saatlerinden sonra güvenlik burada olmuyor" cevabı verildi.

"ÖLÜLERİMİZE SAHİP ÇIKILMIYOR"

Yetkililerden aldıkları cevapla daha da öfkelenen vatandaşlar, "Olayı haber aldıktan sonra koşarak mezarlığa geldik. Ne olup bittiğini sorduk ama maalesef bir muhatap bulamadık. Daha sonra İBB Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradık. Oradakiler de bize 'Mezarlığımızda akşam saat 18:00'den sonra güvenlik bulunmuyor' cevabı verildi. Böyle bir şey olabilir mi? Ölülerimize sahip çıkılmıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

"EN KISA SÜREDE BULUNSUNLAR"

Olayla ilgili yetkililere seslenen vatandaşlar "Mezarlarımıza saldıranlar kimse en kısa sürede bulunsun ve hesabı sorulsun" sözleriyle çağrıda bulundu.

Mezarlıklar Müdürlüğü, Sancaktepe, Yenidoğan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim - Son Dakika

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