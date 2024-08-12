Sancaktepe'de otomobilin kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Sancaktepe'de otomobilin kaza anı kameraya böyle yansıdı

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Sancaktepe'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

12.08.2024 13:04
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Sancaktepe'de otomobilin kaza anı kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe İlçesi, İstanbul - Şile Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yolun ortasındaki refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından aracın içindeki sürücü çıkarıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanılan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de otomobilin kaza anı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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