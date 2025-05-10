Kazada hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında
Genç kadını hayattan koparan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın, beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. hakimiyetindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisinde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntü, beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesiliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Saniye Yılmaz'ın Kask Kamerasındaki Kaza Anı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?