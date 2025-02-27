Sanko Limanı'ndaki Yangın %90 Kontrol Altına Alındı

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Sanko Limanında kuru yük gemisinde çıkan yağın yüzde 90 kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde dün akşam başlayan yangın yüzde 90 kontrol altına alındı.

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sako Limanı'nda dün akşam saatlerinde çıktı. Thor Monadıc isimli plastik hammadde ve atık malzeme taşıyan kuru yük gemisinde hangardayken yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve denizden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler gece hiç durmadan müdahalesi bugün de devam etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için oksijen alan her tarafı kapatıp, soğutma sistemini devreye soktu. Bunun sonucunda yangın yüzde 90 kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor.