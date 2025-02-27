Sanko Limanı'ndaki Yangın %90 Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sanko Limanı'ndaki Yangın %90 Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda, kuru yük gemisinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle %90 kontrol altına alındı. Yangın, plastik hammadde ve atık malzeme taşıyan 'Thor Monadıc' isimli gemide meydana geldi.

27.02.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanko Limanında kuru yük gemisinde çıkan yağın yüzde 90 kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde dün akşam başlayan yangın yüzde 90 kontrol altına alındı.

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sako Limanı'nda dün akşam saatlerinde çıktı. Thor Monadıc isimli plastik hammadde ve atık malzeme taşıyan kuru yük gemisinde hangardayken yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve denizden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler gece hiç durmadan müdahalesi bugün de devam etti. Ekipler yangını kontrol altına almak için oksijen alan her tarafı kapatıp, soğutma sistemini devreye soktu. Bunun sonucunda yangın yüzde 90 kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yumurtalık, Denizcilik, 3-sayfa, Plastik, İtfaiye, Adana, Çevre, Yaşam, Thor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanko Limanı'ndaki Yangın %90 Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Sanko Limanı'ndaki Yangın %90 Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.