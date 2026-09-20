Şanlıurfa Ceylanpınar'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

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Şanlıurfa Ceylanpınar\'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
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Gece yarısı Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazada çok sayıda koyun telef oldu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da gece yarısı koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen Ali Özçimen idaresindeki otomobil, koyun sürüsüne çarptı. Kazada ağır yaralanan Murat Özçimen, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçimen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin çarptığı çok sayıda koyun da telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıŞanlıurfa3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Ceylanpınar'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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