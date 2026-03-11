Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet sonucu yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?