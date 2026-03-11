Şanlıurfa'da 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'da 12 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

11.03.2026 14:30
Viranşehir'de düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan S.B. yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet sonucu yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

