Şanlıurfa\'da 1250 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Kaçakçılık Suçları ile Mücadele" çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. 13 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyona Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası, 1 adet yakıt dolum tabancası ve 1 adet jeneratör de bulundu.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - ŞANLIURFA