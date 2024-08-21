Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa\'da 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

21.08.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Tatarhüyük Mahallesinde meydana geldi. Ömer Faruk Uçan (14), serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre suda çırpınan Uçan, ardından gözden kayboldu. Uçan'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama sonucunda Uçan'ın cansız bedenine ulaştı. Uçan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bozova, Çocuk, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement