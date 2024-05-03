Şanlıurfa'da 15 Bin Kişinin Üst Araması Yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 15 Bin Kişinin Üst Araması Yapıldı

Şanlıurfa'da polisler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 956 kişinin üst araması yapıldı. Denetimler sonucunda 12 aranan şahıs yakalanırken, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, 47 araca trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

03.05.2024 19:01
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Bir günde 15 bin kişinin üst aramasını yaptılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 956 kişinin üst aramasını yapan ekipler, 12 aranan şahsı yakalayarak, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 15 bin 956 şahıs, 2 bin 855 adet araç, 260 adet motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde aralarında yasadışı bahis suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 880 gram narkotik madde ele geçirildi. Toplam 47 araca da trafik kurallarını ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 15 Bin Kişinin Üst Araması Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 15 Bin Kişinin Üst Araması Yapıldı - Son Dakika
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