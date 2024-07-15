Şanlıurfa\'da 18 kilogram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilogram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 kilo 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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