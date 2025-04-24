Şanlıurfa'da son tüketim tarihi geçmiş 2 ton lokum ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum ele geçirildi.
Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir işyerinde yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum tespit edildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, lokuma imha edilmek üzere el konuldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da 2 Ton Son Tüketim Tarihi Geçmiş Lokum Ele Geçirildi - Son Dakika
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