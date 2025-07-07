Şanlıurfa\'da 20 Bin Lira Bulunan Yabancı Dilenci Sınır Dışı Edildi

Şanlıurfa'da üzerinden 20 bin Türk Lirası çıkan yabancı uyruklu dilenci, sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları uygulamada sokakta dilenen yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı. Zabıta Karakolu'na götürülen şahsın yapılan üst aramasında toplam 20 bin Türk Lirası çıktı. Tutanakla paraya el koyan ekipler, yabancı uyruklu şahsı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti. - ŞANLIURFA