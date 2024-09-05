Jandarmanın durdurduğu araçta doğadan izinsiz toplanan 270 akrep ele geçirildi

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Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, doğadan izinsiz olarak toplanan 270 akrep ele geçirdi.

DEVRİ FAALİYETİ SIRASINDA BULUNDU

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi "HAYDİ" ekiplerince "Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri" çerçevesinde devriye faaliyeti icra edildi. Denetimler sırasında Harran Damlasu Mahallesinde Y.Y. isimli şahsın kullanmış olduğu araç durduruldu.

387 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Araçta yapılan aramada şeffaf kap içerisinde doğadan izinsiz toplandığı ve nakil belgesiz taşındığı tespit edilen 270 adet canlı akrep ele geçirildi. Akrepler muhafaza altına alınarak tekrardan doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli Y.Y. isimli şahsa ise 387 bin TL idari para cezası uygulandı.