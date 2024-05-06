Şanlıurfa'da 4 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi, 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi, 12 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da 4 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi, 12 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 4 kilo 152 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 12 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 kilo 100 gram skunk maddesi, 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ile 129 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 16:51
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Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 4 kilo 152 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 12 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kilo 100 gram skunk maddesi, 1 kilo 52 gram metamfetamin maddesi ile 129 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Operasyon, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 4 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi, 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 4 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi, 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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