Şanlıurfa'da 6 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 organizatör tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan 6 organizatör tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Akçakale ilçe kırsalında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptırıldığı tespit edilerek belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen ve olayla ilgili 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.