Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 ayrı araçta biri 4 kilo 130 gram skunk, diğeri ise 2 kilo 130 kubar esrar olmak üzere toplam 6 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaköprü ilçesi ile Siverek ilçesinde şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, biri 4 kilo 130 gram skunk, diğeri ise 2 kilo 130 kubar esrar olmak üzere toplam 6 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Araçlarda bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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