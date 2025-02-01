Şanlıurfa'da Adliye Önünde Kavga: 16 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Adliye Önünde Kavga: 16 Yaralı

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Husumetli aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

01.02.2025 09:27
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Şanlıurfa'da adliye önünde husumetli aileler arasında kavga kamerada: 16 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli olan akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akraba aileler arasında daha önce meydana gelen bir kavganın ardından başladı. Edinilen bilgilere göre, E.İ. hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Adliye Önünde Kavga: 16 Yaralı - Son Dakika

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