Şanlıurfa'da Aile Kavgasında 4 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aile Kavgasında 4 Yaralı

Şanlıurfa\'da Aile Kavgasında 4 Yaralı
23.07.2026 15:14
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Şanlıurfa'da eşler arası tartışma, ailelerin de dahil olduğu silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da eşler arasında yaşanan tartışmaya ailelerinin de dahil olması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İzzet Y. ile eşi arasında çıkan tartışma aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan olayın ardından kadının 16 yaşındaki kardeşi A.B., pompalı tüfekle eniştesine ait kuaför salonuna giderek ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzet Y. yaralanırken, iş yerinde bulunan müşteriler büyük panik yaşayarak dükkandan kaçtı.

Sokak savaş alanına döndü

Silahlı saldırının ardından iki tarafın yakınları sokakta karşı karşıya geldi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada İzzet Y., kardeşi Halil Y. ile karşı taraftan A.B. ve M.B. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 şüpheli gözaltında

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ikinci bir olay yaşanmaması için bölgede tedbir aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Aile Kavgasında 4 Yaralı - Son Dakika

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