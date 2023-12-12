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Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezine Hırsızlık - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezine Hırsızlık

Şanlıurfa'da bulunan bir aile sağlığı merkezine hırsızlar tarafından yapılan saldırıda 11 adet laptop, televizyon, güvenlik kamerası sistemleri ve tıbbi malzemeler çalındı. Hırsızlar, iz bırakmamak için sağlık ocağını da yakmaya çalıştı.

Şanlıurfa\'da Aile Sağlığı Merkezine Hırsızlık
12.12.2023 - 15:47,
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Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine dadanan hırsızlar, 11 adet laptop, televizyon, güvenlik kamerası sistemleri ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sayısı henüz öğrenilemeyen hırsızlar, aile sağlığı merkezine bitişik inşaat çalışması devam eden binadan sağlık ocağına girdi. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı mahalleye hizmet eden 3 katlı aile sağlığı merkezine giren hırsızlar, burada 11 laptop, 1 televizyon, güvenlik kamerası sistemleri, elektrik saati, 3 elektrik sobası ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı. Pencereden girip çatıdan kaçan hırsızlar, arkalarında iz bırakmamak adına sağlık ocağını da yakmaya çalıştıkları bildirildi.

Aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Mesut Erbil, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Birkaç şüpheliyi yakalamışlar. Birkaç malzememiz de bulundu, bize teslim ettiler. Çok sayıda malzememiz de henüz bulunamadı. Buradan il sağlık müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz, gereken ilgiyi gösterdiler" dedi.

Merkezde tıbbi sekreter olarak çalışan Cumali Karataş ise artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezine Hırsızlık - Son Dakika
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