Şanlıurfa\'da Altın Arayan 6 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda dedektörlerle altın arayan 6 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda 6 kişinin ellerinde dedektör ile arama yaptığını tespit etti. Devriye ekibi tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA