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Şanlıurfa'da Altın Arayan 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Altın Arayan 6 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda dedektörlerle altın arayan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa\'da Altın Arayan 6 Kişi Yakalandı
09.01.2024 - 21:41,  Güncelleme: 21:42
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda dedektörlerle altın arayan 6 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda 6 kişinin ellerinde dedektör ile arama yaptığını tespit etti. Devriye ekibi tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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