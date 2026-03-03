Şanlıurfa\'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında yakalama kararı ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz suçlarından toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.'nün 2014 yılından bu yana arandığı öğrenildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde şahsın saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA