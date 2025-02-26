Şanlıurfa\'da arazi anlaşmazlığı: 2 ölü, 2 yaralı

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Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kurşunların isabet ettiği Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.