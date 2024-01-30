- Şanlıurfa'da otomobil taşıdığı yükle kamyonetlere kafa tuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir otomobile aşırı yük yükleyip şehir merkezinde seyreden sürücü görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'da seyir halinde devam eden ve plakası, sürücüsü öğrenilemeyen ve üzerinde aşırı yük olan otomobili görenler hayrete düştü. Hem bagajda, hem de otomobilin tavan kısmında yüklü miktarda torbalarla eşya taşıyan sürücü bu görüntüsüyle kamyonetlere adeta kafa tuttu. Aşırı yükten bagajın kapağı kapanmazken, otomobilin tavanında yüklü miktarla terlik olduğu öğrenilen torbalar görenleri şaşkına çevirdi. Sürücünün torbaları gelişigüzel bağladığı da gözden kaçmadı.

Otomobil sürücüsü kaza tehlikesine rağmen kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.