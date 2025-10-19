Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

19.10.2025 20:37
14 yaşındaki Y.K., tartıştığı 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat'ı bıçaklayarak öldürdü. Y.K. yakalandı.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan çocuk, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.K., yanındaki bıçakla arkadaşı Kubat'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakkı Eren Kubat kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Y.K. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

