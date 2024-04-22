Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Binada bulunan dairede, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangında, 1 kişi dumandan etkilendi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs yakalandı ve çalıntı teybin saklandığı adreste arama yapıldı. Ayrıca daha önce çalınan 2 oto teyp ve 1 hızar motoru da ele geçirildi. İlgili şahısın teybi K.K. isimli birine verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve işlemler başlatıldı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?