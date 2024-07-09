Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup tarafından önü kesilerek darp edildi. Saldırganlar, kişiyi tekme, tokat ve sopayla dakikalarca dövdü. Olaya müdahale eden site sakinleri, saldırganları uzaklaştırdı. Ağır yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.

09.07.2024 10:43
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Şanlıurfa'da bir kişinin, bir grup tarafından ölümüne darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bir site bahçesinde önü kesilen kişi, iddiaya göre akrabaları olduğu 6 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopayla dakikalarca darp edildi. Site sakinlerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Ağır yaralanan kişi, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi - Son Dakika
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