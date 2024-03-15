Şanlıurfa\'da Bir Otomobilin Bagajından Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin bagajından yapılan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde arabasını park eden bir vatandaş sabah arabasını kontrol ettiğinde, bagaj kapısının açık olduğu ve içindeki inşaat malzemelerinin çalındığını fark etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını kontrol eden vatandaş, gece geç saatlerde bir kişinin araba bagajını zorlayıp açtığı görülüyor. Daha sonra başka bir kişi daha gelerek, bagajdaki malzemeleri çalan hırsızlar, kayıplara karışırken, otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emniyet, hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA