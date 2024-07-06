Şanlıurfa'da Büfeden Meşrubat ve Atıştırmalık Hırsızlığı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Büfeden Meşrubat ve Atıştırmalık Hırsızlığı

Şanlıurfa'da bir büfeden meşrubat, kek, bisküvi ve çikolata çalan 2 hırsızın güvenlik kamerası tarafından görüntüleri kaydedildi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

06.07.2024 14:22
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Şanlıurfa'da 2 hırsızın bir büfedeki meşrubat dolabından 3 bin lira değerinde meşrubat, kek, bisküvi ve çikolata çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı Ahmet Bahçıvan İş Merkezinin altında bulunan bir büfede yaşandı. Gece saatlerinde büfesini kapatıp evine giden Mehmet Mankal, sabah işyerine geldiğinde meşrubat dolabına yerleştirdiği kek, bisküvi ve çikolataların yerinde olmadığını fark etti. Mankal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 hırsızın levye ile meşrubat dolabının kapısını açarak hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, yaklaşık 3 bin TL değerinde meşrubat, kek, bisküvi ve çikolata çalan levyeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını bildiren işyeri sahipleri, emniyetten bekçi talebinde bulunarak hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Büfeden Meşrubat ve Atıştırmalık Hırsızlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Büfeden Meşrubat ve Atıştırmalık Hırsızlığı - Son Dakika
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