Şanlıurfa'da çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı, firarinin intihar ettiği belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı, firarinin intihar ettiği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'da çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı, firarinin intihar ettiği belirtildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Karaköprü'de kaldığı rezidansa düzenlenen polis operasyonunda firari şüpheli polise silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından kendi silahıyla intihar ettiği belirtilen zanlının görüntüleri ortaya çıktı, yakınlarıyla polis arasında gerginlik yaşandı.

Şanlıurfa'da yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen şahıs, kaldığı rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonu sırasında silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından başından vurulmuş halde bulunan şahsın kendi silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi. O ana ait çatışma görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı'nın (30) kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı. Polisle çatışan zanlı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zanlının kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çaltı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
KaraköprüŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaOlaylarGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:37
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 11:58:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı, firarinin intihar ettiği belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei