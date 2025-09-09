Şanlıurfa'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı

Şanlıurfa\'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı
09.09.2025 10:30  Güncelleme: 10:58
Şanlıurfa\'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı
Şanlıurfa'da çocuklar, 12 katlı binanın 8'inci katında güvenlik önlemi olmadan klima montajı yaptı.

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki üç kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi almadan klima montajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların balkon korkuluklarının dışında birbirlerine tutunarak montaj yaptığı görüldü. Metrelerce yükseklikte tehlikeli şekilde çalışan çocukların rahat tavırları, çevredeki vatandaşların endişelenmesine yol açtı.

Şanlıurfa'da Çocuklar 8. Katta Tehlikeli Klima Montajı Yaptı

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bir süre devam eden montaj işlemi, herhangi bir kaza yaşanmadan tamamlandı. Ancak yürekleri ağza getiren o anlar, saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa'da Çocuklar 8. Katta Tehlikeli Klima Montajı Yaptı
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı - Son Dakika
