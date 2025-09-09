Şanlıurfa\'da Çocuklar Tehlikeli Klima Montajı Yaptı

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki üç kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi almadan klima montajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların balkon korkuluklarının dışında birbirlerine tutunarak montaj yaptığı görüldü. Metrelerce yükseklikte tehlikeli şekilde çalışan çocukların rahat tavırları, çevredeki vatandaşların endişelenmesine yol açtı.
Bir süre devam eden montaj işlemi, herhangi bir kaza yaşanmadan tamamlandı. Ancak yürekleri ağza getiren o anlar, saniye saniye kaydedildi.
