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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
21.12.2023 - 01:23,
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Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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