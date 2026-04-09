Şanlıurfa'da DEAŞ Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
