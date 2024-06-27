Şanlıurfa'da demir yüklü kamyon fıstık bahçesine devrildi: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da demir yüklü kamyon fıstık bahçesine devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kazada, demir yüklü kamyon fıstık bahçesine devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada bahçedeki bazı fıstık ağaçları da zarar gördü.

27.06.2024 16:27
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesine devrilen demir yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Bağlarbaşı mevkiinde yaşandı. Hasari P.'nin kullandığı demir yüklü 63 B 2855 plakalı Mercedes marka kamyon, kontrolden çıkarak fıstık bahçesine devrildi. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kamyonun devrildiği bahçedeki bazı fıstık ağaçlarının da zarar gördüğü belirlendi. Kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırılarak götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da demir yüklü kamyon fıstık bahçesine devrildi: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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