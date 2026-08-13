Şanlıurfa'da Dev Çekirge Görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Dev Çekirge Görüntülendi

Şanlıurfa\'da Dev Çekirge Görüntülendi
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Karaköprü'de bir vatandaş, 18 cm uzunluğundaki çekirgeyi cep telefonuyla kaydetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında fark ettiği yaklaşık 18 santimetre uzunluğundaki çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde arazide hareket eden böceği fark eden mahalle sakini, yakından incelediği canlının büyüklüğü karşısında hayrete düştü. Daha sonra cep telefonuyla çekirgeyi kayda alan vatandaş, gövde uzunluğunun yaklaşık 14 santimetre, antenleriyle birlikte toplam uzunluğunun ise 18 santimetre olduğunu belirtti.

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum"

Böyle bir çekirgeyi daha önce görmediğini ifade eden mahalle sakini, görüntüleri çektikten sonra canlıyı doğal ortamına bıraktı.

Halk arasında "dev etçil çekirge" olarak bilinen ve bilimsel adı "Saga" olan türün, tarım zararlılarıyla beslendiği, ekosistem açısından faydalı ve insanlara karşı zararsız olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Hayvanlar, 3. Sayfa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Dev Çekirge Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Dev Çekirge Görüntülendi - Son Dakika
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