CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

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Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu evde sabaha karşı yaşanan kavganın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yazgan olayda darbedilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kavganın, Yazgan'ın evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteği” nedeniyle çıktığını iddia etti.

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde sabaha karşı çıkan kavga soruşturmaya konu oldu. Yazgan'ın darbedildiği olayda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde kavganın, milletvekilinin evde bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olma isteği” nedeniyle çıktığını iddia etti. 

KOMŞULAR İHBAR ETTİ 

Olay Edirne'de bir evde 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında yaşandı. Apartman sakinlerinin bir evden kavga sesleri geldiği yönündeki ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Karşı taraf ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, kavganın nasıl başladığının ve olay sırasında tarafların gerçekleştirdiği eylemlerin belirlenmesi amacıyla ifadelerine başvuruldu.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" İDDİASI

Şüphelilerin verdikleri ifadelerde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evinde bir araya geldiklerini, balkonda alkol içip sohbet ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde Ahmet Baran Yazgan’ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.’yı kastederek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerin evi terk etmesini istediğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüştüğünü iddia eden şüpheliler, yaşananları T.A.’nın cep telefonuyla kayda aldığını belirtti.

DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

T.A.’nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın darp edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CİNSEL TACİZ İDDİASINA AYRI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği ve milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

Yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

YAZGAN’IN İFADESİ BAŞSAVCILIKTA ALINACAK

Olayla ilgili Ahmet Baran Yazgan’ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini bildirmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı öğrenildi. Yazgan’ın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek olayla ilgili ifadesinin alınmasının planlandığı belirtildi.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga sırasında yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.  Görüntülerde ev içerisinde yaşanan arbede ve tarafların birbirlerine müdahale ettiği anlar yer aldı.

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Son Dakika CHP CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mustafa kemalin askerlerinin son hali pürmelali:)))) 14 6 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bende işe erken gittim çok rüzgarlıydı bu gün ayakkabılarımda kirlendi sonra çay içip dinlendim 8 2 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    ben emekliyim bugün 10 da kalktım çay içiyorum, hayat güzel 7 2 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Milletvekili ikmek istemiş ama bir güzel ikilmis... Vah memleketimin haline 6 1 Yanıtla
  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Bugün çalışmadım emekliyim çünkü. Bir de ligler bu hafta başlıyormuş değil mi Sondakika? 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak - Son Dakika
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