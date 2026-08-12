Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi'nde 5 Ağustos’ta kardeşine ilaç almaya giden 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı Nazir I. tarafından silahla vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

ABLASI MEZARININ BAŞINDA KARŞILAŞTI, ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Nazir I.'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı, bugün Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda ekipler tarafından Nazir I.'nın genç kadının toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalanmıştı.

Kız kardeşinin, ablası Şahin'in mezarını ziyaret ettiği sırada şüpheliyi görünce polisi aradığı öğrenildi. 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, olayda kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir noktada denize attığını iddia etti.

YAKALANDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zanlının yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın ormanlık alanda yakalandığı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince götürüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA/ İHA