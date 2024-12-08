Şanlıurfa'da Dolandırıcılığa 6 Tutuklama

3.Sayfa

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları belli oldu

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı

Babacan\'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye\'nin 2 seçeneği var

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

Meteoroloji, 5 bölge için uyardı! 3 ilde "sarı" alarm verildi

Bakan Fidan, Blinken ile Suriye\'yi görüştü

PKK/YPG\'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.