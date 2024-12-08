Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Dolandırıcılığa 6 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?