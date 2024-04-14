Şanlıurfa\'da Dolu ve Yağmur Zarara Yol Açtı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve yağmur ekili arazilerde zarara yol açarken, pikniğe giden vatandaşlar da araçları çamura saplanınca mahsur kaldı.

Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağan dolu ve yağmur ekili arazilere zarar verirken, bazı köylerde ev ve tarlalar sular altında kaldı. İlçe merkezine bağlı Taşağil köyü mevkiine pikniğe giden vatandaşlar ise aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle araçları çamura saplanınca bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarılarak traktörlerle en yakın yerleşim yerine ulaştırıldı. Çamura saplanan araçlarını kurtarmaya çalışan 3 kişi ise el ve ayak burkulması nedeniyle hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çamura saplanan 15 aracı kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA