Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Şanlıurfa\'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan bir döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından kaynaklanmış ve iş yerinde maddi hasara yol açmıştır.

11.03.2024 10:28
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Şanlıurfa'da bir döşeme dükkanında elektrik kontağından kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde yaşandı. Döşeme işi yapılan bir dükkanda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın meydana geldi. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kepengi kaldırıp yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın iş yerinde maddi hasara yol açtı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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