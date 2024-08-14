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Şanlıurfa'da dron destekli uygulamalarda 12 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da özel harekat polisi ve dron destekli gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi. Özel harekat polisi ve dron destekli yapılan uygulamalarda, 17 bin 272 şahıs, 3 bin 285 araç, 293 motosiklet, 48 umuma açık iş yeri, 13 park bahçe ile 63 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Uygulamalarda, aranan 12 şüpheli yakalandı, yapılan üst ve araç aramalarında 88 gram uyuşturucu madde, 10 sentetik narkotik hap, 3 bin 260 paket kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamada çerçevesinde 37 araç ve sürücüsüne de 117 bin 423 Türk lirası cezai işlem uygulandı.