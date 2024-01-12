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Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, yeğeninin düğününü basarak etrafa silahla rastgele ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. Saldırgan, kaçarken kaza yaparak jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da düğün saldırısı: 3 kişi yaralandı
12.01.2024 - 22:26,
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğeninin düğününü basan bir kişi, etrafa silahla rastgele ateş açtı. Olayda 3 kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. F.B. isimli şahıs, iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açan şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçarken kaza yaptı

Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B., olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptı. Yaralanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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