Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Operasyon: 9 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Şanlıurfa il merkezi ile İstanbul ve Düzce'de polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA