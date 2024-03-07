Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı feci kaza görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Mardin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SZ 571 plakalı yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşıdan seyreden otomobile çarpışan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan E.Ş. ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşanan feci kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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