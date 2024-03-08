Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve otomobile çarptıktan sonra jandarma komutanlığının bahçe duvarına çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Mehmet Aktaş olduğu belirlendi. Yaralılar ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

08.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:57
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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Mardin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SZ 571 plakalı yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşıdan seyreden otomobile çarpışan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan E.Ş. ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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