Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa\'da Feci Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Siverek-Hilvan karayolunda meydana gelen kazada, baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ağır yaralı.

18.11.2024 23:49
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Feci kaza bir aileyi yok etti: Baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Siverek- Hilvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk ise kazada ağır yaralandı.

Kaza, dün Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Eczacı Ceyhun Kafadenk idaresindeki 31 APU 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole devrildi. Kaza sürücü Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk ise ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne, Fatma Kafadenk'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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