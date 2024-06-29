Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, fabrika sahibi ve çalışanları tarafından itfaiye ekiplerine saldırıda bulunuldu. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.06.2024 16:49
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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden fabrika çalışanları, durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada fabrika sahibi ve çalışanlar tarafından geç kalındığı gerekçesiyle saldırıya uğradı. Polisin araya girmesiyle ekipler, bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Fabrikada maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA

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