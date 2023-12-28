Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, gözaltına alınan 19 organizatörden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Suriye'ye komşu Ceylanpınar sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından 129 göçmen ile 19 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 19 organizatörden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.